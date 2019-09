O ator Marcos Caruso contou com a ajuda dos cachorros para fazer campanha para arrecadar fundos para tratamento contra doença de neto. Bento nasceu sem o canal lacrimal direito e com uma fenda faltando no céu da boca. “Todo mundo engajado. Apoie nossa causa comprando a camiseta da rede AS FISSURADAS no site do @atelierlp”, pediu ele.

