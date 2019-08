Marcos Pontes diz que “implorou” a Guedes dinheiro para bolsas do CNPq

O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, voltou a se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta terça-feira (27), para tratar do dinheiro para garantir bolsas de estudo e pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Segundo Marcos Pontes, ele que chegou a “implorar” para Guedes os recursos, mas afirma que o cenário não mudou muito. “Basicamente implorei ao ministro Guedes que autorize a SOF [Secretaria de Orçamento Federal] a liberar os recursos (crédito e limite) necessários para o pagamento das bolsas do CNPq até o final do ano”, afirmou Pontes.