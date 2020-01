Celebridades Mariana Xavier lesiona tornozelo, fratura fíbula e coloca dois parafusos em cirurgia

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Atriz que interpreta Marcelina em "Minha Mãe É uma Peça" sofreu uma queda Foto: Reprodução Atriz que interpreta Marcelina em 'Minha Mãe É uma Peça' sofreu uma queda Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Intérprete da personagem Marcelina no filme “Minha Mãe É uma Peça 3”, estrelado por Paulo Gustavo, a atriz Mariana Xavier começou o ano de 2020 com uma pitada de azar. A artista, que estava em contagem regressiva para colocar nos palcos seu primeiro monólogo teatral, caiu e teve fratura e lesão no tornozelo.

Nas redes sociais, ela contou mais detalhes do ocorrido. “O sorriso da foto esconde muitas lágrimas que ainda estão vez ou outra rolando pelo meu rosto: de medo, de alívio, de tristeza, de preocupação, de frustração”, começou.

“Um acidente besta me obrigou a recalcular a rota. Em um momento de felicidade plena, cheia de motivos pra agradecer e comemorar, pulando na chuva feito criança, escorreguei feio na grama e acabou-se a brincadeira”, contou.

Como resultado, a atriz teve lesão no ligamento do tornozelo, fratura de fíbula e precisou passar por uma cirurgia de emergência para colocar dois parafusos, no Rio de Janeiro. A consequência será ter de ficar em repouso e sem pisar pelos próximos 30 dias.

“Acredito que situações parecidas já tenham ocorrido com muitos de vocês: quando a gente menos espera, quando a gente acha que tem tudo sob controle, o Universo dá um jeito de mostrar quão pequeno e frágil a gente é”, lamentou.

Mariana Xavier encerra o depoimento dizendo que vai tentar tirar o melhor dessa experiência. “Aprender a pedir e aceitar ajuda talvez seja a primeira das lições. Não está fácil, mas já estou recebendo uma enxurrada de cuidado e amor.”

