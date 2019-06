Marília Mendonça se pronuncia sobre piadas envolvendo Neymar

Marília Mendonça, que é amiga intima do jogador Neymar, se pronunciou no ultimo domingo (03) sobre o ocorrido. Após ser acusado de estupro por uma brasileira, a rainha da “sofrência” usou suas redes sociais para questionar sobre as brincadeiras geradas em cima do assunto. Marília publicou, no Twitter, as seguintes frases:

Após deletar as mensagens Marília postou ainda explicando o motivo: “Era só isso. Não vou deixar mensagens aqui, porque vão distorcer e colocar como querem. Esse tweet não é para defender ninguém além de mim, que foi colocada como doente em estado terminal essa semana pela imprensa. Obrigada”, finalizou.

Entenda o caso: Neymar é acusado de estuprar brasileira em hotel de Paris; jogador publicou vídeo negando acusação

