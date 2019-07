Marina Ruy Barbosa ficou loira de verdade ou está usando peruca?

Esta semana, a atriz Marina Ruy Barbosa surgiu loira platinada e deu o que falar nas redes sociais. Na última segunda-feira (22), a atriz postou uma foto no Instagram com o novo cabelo, e os internautas ficaram curiosos para saber se a mudança era real ou apenas uma peruca.

Para matar a curiosidade dos fãs, Marina continua ruiva. Nesta quarta (24), a revista Capricho revelou que a transformação ocorreu devido a uma propaganda de uma marca de carros. No teaser lançado, ela aparece como uma agente secreta, no qual analisa documentos em um quarto de hotel. Essa é a primeira vez que a atriz fica loira – mesmo que só com peruca! E vocês, o que preferem: Marina ruiva ou Marina loira?

Deixe seu comentário: