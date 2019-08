Marina Ruy Barbosa nega botox e explica ‘boca diferente’

Questionada constantemente pelos seguidores, a atriz Marina Ruy Barbosa recebeu comentários sobre supostos procedimentos estéticos, principalmente no rosto. Desta vez, no Twitter, não deixou uma seguidora sem resposta. Após a internauta sugerir que a atriz teria feito botox nos lábios, a ruivinha respondeu sem rodeios.

“Eu tô com herpes. Não é botox, não. Tomara que vc nunca tenha, dói bastante, tem que tomar um bando de remédio e é feinho”, explicou. Pouco depois, a seguidora apagou o tuíte original.

Antes, no Instagram, Marina já havia feito um desabafo após a mesma suspeita ter sido levantada na rede social. “Oi, tudo bem? Não costumo dar corda para esse tipo de coisa, mas nesse momento acho necessário. Então, vamos lá. Além de ter tido recentemente uma sinusite aguda e retirado os sisos (tomei antibiótico vários dias), ontem estourou uma herpes na minha boca. Sim, pois apesar de ser atriz e ficar exposta, tenho os mesmos problemas de todos. Eu poderia ter cancelado o evento e deixado várias pessoas que estavam contando e dependendo de mim na mão, mas sou profissional e procuro sempre cumprir meus deveres. Mesmo me sentindo mal, com minha boca estourada”, disse.