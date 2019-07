A Faculdade Senac Porto Alegre está com inscrições abertas para a Oficina Culinária de Bolos e Tortas. As aulas iniciam no dia , com encontros aos sábados, das 9h às 13h. O curso, com carga horária de 20 horas, apresenta conhecimentos de diversas técnicas de preparo de recheios tradicionais, coberturas, merengues, além da montagem e decoração de bolos e tortas.

