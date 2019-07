Maurício de Sousa pensa em incluir personagem LGBTQ+ nas suas HQs

Na manhã desta segunda-feira (1º), em entrevista ao Yahoo, o cartunista Maurício de Sousa falou sobre a produção e ainda disse que não pretende parar de criar novas histórias tão cedo. Entre seus planos futuros está a inclusão de um personagem homossexual. Questionado sobre o porquê de seu interesse, o escritor respondeu que é preciso enxergar o movimento do mundo e se adaptar enquanto ser humano às novas realidades: “temos realmente uma preocupação de retratar o que acontece na sociedade. Quando for o tempo e o momento, vamos ter personagens de todas as linhas, inclusive um homossexual”.

Vale lembrar que o filme “Turma da Mônica: Laços”, que narra mais uma aventura de Magali, Mônica, Cascão e Cebolinha, está em cartaz nos cinemas. Assista ao trailer:

