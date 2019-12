Celebridades Mauricio Mattar já está em casa com a família após fazer bateria de exames

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Ator e cantor sofreu infarto na última segunda-feira (16) Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Após sofrer um infarto e passar por um cateterismo, o ator e cantor Mauricio Mattar já está em casa com a família, no Rio de Janeiro. Passado o susto, ele voltará a às suas atividades normais, segundo informou a assessoria de imprensa do artista.

Mattar estava trabalhando em Bauru (SP) quando se sentiu mal durante a madrugada de segunda-feira (16). Após exames, os médicos descobriram que ele estava sofrendo um infarto. Ele foi, então, transferido para o Hospital das Clínicas de Botucatu, onde passou por um cateterismo.

O procedimento identificou uma pequena obstrução, mas que não precisa de tratamento cirúrgico. Foi recomendado mudança de hábitos na rotina de atividade física, na alimentação e no controle do estresse.

No dia seguinte, ele foi transferido de UTI móvel para o Incor (Instituto do Coração), em São Paulo, onde passou por uma bateria de exames, antes de ter alta da equipe médica.

