Mc Hariel se explica após polêmica em vídeo

O funkeiro Mc Hariel chegou aos Trending Topics do Twitter nesta sexta-feira (6), mas por um motivo nada agradável. Em um vídeo divulgado em seus stories do Instagram, ele aparece em um momento íntimo com uma menina. A publicação foi apagada logo depois. Contudo, as cenas já tinham viralizado em outras plataformas.

Internautas acusaram o cantor de postar as imagens propositalmente para expor a menina. Em meio às críticas, o funkeiro de São Paulo voltou ao stories para tentar explicar e alegou ter sido hackeado. “Galera, me hackearam, já consegui puxar de volta. Postaram vídeos que eu nem sabia da existência”, defendeu ele. “Peço a todos que não fiquem propagando mensagem de pessoas que querem destruir a gente. Por favor, eu tenho minha família, minha mãe, minhas irmãs, tenho meu lado pessoal, peço que não fiquem propagando”, afirmou ele.

Na sequência, Hariel desativou sua conta do Instagram. Ele retornou à rede social momentos depois, mas excluiu todas as publicações do Insta Stories.

MC Hariel acumula 2,9 milhões de seguidores no Instagram e é conhecido pelas músicas “Vou Buscar” e “Tempo Perdido”, que tem 51 milhões de visualizações no YouTube.

Deixe seu comentário: