MEC anuncia abertura de novas inscrições no Programa de Bolsa Permanência

O Ministério da Educação (MEC) autorizou a abertura de novas inscrições no Programa de Bolsa Permanência para quem estiver matriculado em cursos de graduação presencial oferecidos por instituições federais de ensino superior. O Programa de Bolsa Permanência foi criado em 2013 e busca enfrentar as desigualdades sociais e étnico-raciais, garantindo a permanência e diplomação dos estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade.

De acordo com o Ministério da Educação, serão ofertadas 4 mil bolsas de estudos, no valor de R$ 900. O pagamento da bolsa é feito pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação diretamente aos beneficiários. O orçamento do Bolsa Permanência para este ano é de R$ 194 milhões, 7,5% maior do que o do ano passado, quando foram ofertadas 800 bolsas. O Diário Oficial da União determina que as inscrições sejam realizadas pelo Sistema de Gestão da Bolsa Permanência até 30 de agosto.

Este programa é uma política pública voltada a concessão de auxílio financeiro aos estudantes, sobretudo, aos estudantes quilombolas, indígenas e em situação de vulnerabilidade socioeconômica matriculados em instituições federais de ensino superior e assim contribuir para a permanência e a diplomação dos beneficiados. O recurso é pago diretamente aos estudantes de graduação por meio de um cartão de benefício. Atualmente o valor é de R$ 900,00 para estudantes indígenas e quilombolas e R$ 400,00 para os demais. Mais informações, acesse o site.

Deixe seu comentário: