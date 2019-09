MEC anuncia desbloqueio de cerca de 3 mil bolsas de pós-graduação

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta quarta-feira (11), o desbloqueio de 3.182 bolsas de pós-graduação com alta avaliação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A nova oferta para 2019 e 2020 foi negociada com o Ministério da Economia, que destinará R$ 600 milhões à manutenção das bolsas vigentes e à oferta de novas oportunidades.

As bolsas fazem parte do montante de 5.613 que não seriam renovadas com o anúncio de contingenciamento de verbas. O MEC e a Capes já haviam anunciado em três oportunidades o bloqueio, o congelamento ou o corte de 11.811 bolsas. Com essa liberação anunciada hoje, outras 8.692 ainda seguirão suspensas.

