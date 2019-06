A Mega-Sena pode pagar R$ 2,5 milhões no sorteio do próximo sábado (22) a quem acertar as seis dezenas. No sorteio da última quarta-feira (19), uma aposta única de Osasco (SP) levou os R$ 124.209.628,25. Os números contemplados no meio da semana foram 08 – 09- 10 – 24 – 42 – 44. Outras 255 apostas acertaram a Quina. Cada uma levou R$ 22.718,64.

