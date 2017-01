Menina de 12 anos transmite a própria morte ao vivo no Facebook logo após denunciar abuso sexual

Uma garota de 12 anos, moradora da Geórgia (EUA), se enforcou no quintal de sua casa e transmitiu a cena via transmissão em vídeo do Facebook. A gravação de Katelyn Nicole Davis, com duração de quase 20 minutos, começa com o relato de que ela havia sido abusada por um familiar. A criança detalha o ocorrido até o desfecho trágico.

“Perdão por não ser tão bonita, perdão por entrar e sair tão rapidamente da vida de vocês, perdão por não ser boa o suficiente, perdão por parecer uma prostituta. Eu sinto muito”, diz Katelyn na gravação.

A transmissão vem sendo compartilhada massivamente nas redes sociais americanas, principalmente no próprio Facebook. A polícia da região se diz “impotente” diante da tentativa de impedir a proliferação do conteúdo.

Ao final do vídeo, é possível ouvir a voz da mãe de Katelyn ao fundo gritando. A polícia foi chamada, a menina foi levada à emergência do Polk Medical Center, mas já chegou morta ao hospital.

A grande preocupação das autoridades locais é impedir que o vídeo de Katelyn sirva de incentivo para outras crianças. “Entramos em contato com diversos sites que vêm replicando o vídeo. Eles não são obrigados por lei a retirar o conteúdo, mas o bom senso pede”, afirma a polícia.

Katelyn morreu no dia 30 de dezembro e sua morte ainda está sendo investigada. Mas um post publicado em um blog que seria da garota, escrito no dia 27 de dezembro, traz um relato de abuso sexual que teria sido cometido por um familiar do sexo masculino. Katelyn afirma ter sido agredida por um cinto, sendo obrigada a se enforcar na frente dos irmãos mais novos.

Em um outro post, ela afirma estar sofrendo de depressão e levanta possibilidades de como cometer suicídio. (AG)

