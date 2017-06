Um menino de dois anos morreu na tarde deste sábado (24) após cair de uma janela de um prédio localizado no bairro Teresópolis, na Zona Sul de Porto Alegre. A criança subiu em uma cadeira e caiu do quarto andar, morrendo na hora. Ele estava com os pais, que são do Rio de Janeiro, visitando parentes na Capital gaúcha. A perícia foi acionada para atender a ocorrência.

Comentários