Menino de quatro anos morre afogado ao cair em um buraco aberto em uma rua de Campinas

Um menino de 4 anos morreu afogado em um buraco aberto para uma obra de instalação de tubulações em um bairro de Campinas (SP). Pedro Júnior Mendes de Sousa ia brincar, segundo testemunhas, quando caiu no buraco de 2 metros de profundidade aberto na quinta-feira (12). A via passa por obras de asfaltamento, segundo os moradores.

O local estava coberto de água após as chuvas constantes. O buraco, que toma praticamente toda rua, estava sinalizado apenas com uma faixa zebrada e um cavalete. Foi o vizinho, Genivaldo dos Santos, que encontrou o menino no fundo do buraco. “Saí procurando. Infelizmente, no fim do buraco, eu encontrei o corpo da criança já sem vida”, lamenta. “Deveriam ter tapado isso, estamos muito revoltados”, disse o pai da criança.

A Prefeitura de Campinas informou que a obra pertence à Construtora Estrutural. Disse ainda que cobrará da empresa sobre a segurança no local. A Administração abriu inquérito para apurar responsabilidades, já que informou que a construtora seria responsável pela obra e normas técnicas, e tem 90 dias para apresentar o resultado.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a ocorrência foi registrada como morte suspeita na 2ª Seccional de Campinas e encaminhada ao 11º Distrito Policial, que instaurará inquérito para apurar as causas e circunstâncias do fato. (AG)

