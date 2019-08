O mercado de games no Brasil deve crescer em torno de 5,3% até 2022, conforme resultado apresentado pela 19ª Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia, da PricewaterhouseCoopers. No ano passado, o faturamento do setor no País atingiu US$ 1,5 bilhão, mantendo a posição de líder latino-americano e 13º na classificação global.

