Os economistas do mercado financeiro elevaram mais uma vez as suas estimativas para o crescimento da economia brasileira em 2019 e 2020, de acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (23) pelo BC (Banco Central).

A previsão de alta do PIB (Produto Interno Bruto) para este ano passou de 1,12% para 1,16% – a terceira alta seguida. Já para 2020, a previsão de crescimento do PIB passou de 2,25% para 2,28% – a sétima elevação seguida.

Inflação