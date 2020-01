Para 2021, o mercado financeiro manteve a estimativa de inflação em 3,75%. No ano que vem, a meta central de inflação é de 3,75% e será oficialmente cumprida se o índice oscilar de 2,25% a 5,25%.

Os economistas diminuíram a projeção para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de 3,56% para 3,47%. Essa foi a quarta queda consecutiva. A expectativa segue abaixo da meta central de inflação, de 4%. O intervalo de tolerância do sistema de metas varia de 2,5% a 5,5%.

O mercado financeiro manteve a previsão de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil estável em 2,31% neste ano. Para 2021, a estimativa de crescimento do PIB permaneceu em 2,50%.

Selic

Os economistas reduziram a previsão para a taxa Selic no fim de 2020 de 4,5% para 4,25% ao ano. Atualmente, a taxa de juros está em 4,5% ao ano. Para o fechamento de 2021, a expectativa do mercado permaneceu estável em 6,25% ao ano.

Dólar

A projeção para a taxa de câmbio no fim de 2020 subiu de R$ 4,05 para R$ 4,10 por dólar. Para o fechamento de 2021, continuou em R$ 4 por dólar.