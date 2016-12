Mercado financeiro reduz estimativa de inflação e prevê queda menor do PIB neste ano

Economistas do mercado financeiro estimaram menos inflação e uma queda menor do PIB (Produto Interno Bruto) neste ano, além de uma expansão mais fraca da economia brasileira em 2017, segundo o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (05).

A estimativa para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) em 2016 recuou de 6,72% para 6,69%. Mesmo assim, permanece acima do teto de 6,5% do sistema de metas de inflação. Para 2017, a previsão do mercado financeiro para a inflação permaneceu estável em 4,93%.