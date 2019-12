Rio Grande do Sul Merenda Escolar receberá investimento de R$ 86 milhões no ano letivo de 2020

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

O aporte do governo, que resultará em R$ 86 milhões ao ano, também qualificará o cardápio oferecido nas escolas do Estado Foto: Agência Brasil (Foto: Arquivo/Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

A partir de 2020, o Estado ampliará a oferta da merenda escolar da rede, passando a investir mensalmente R$ 8,5 milhões, o dobro da complementação realizada atualmente, de R$ 4,3 milhões por mês.

O aporte do governo, que resultará em R$ 86 milhões ao ano, também qualificará o cardápio oferecido nas escolas do Estado, que passarão a contar com três refeições salgadas, três porções de frutas e verduras, suco de fruta natural, feijão de duas a três vezes por semana, além de duas refeições doces.

“Fizemos um esforço importante de otimização de recursos ao longo de 2019, e agora vamos utilizar esses valores na merenda escolar. Muitas crianças da nossa rede têm, na escola, talvez uma das principais refeições do dia. O governo é sensível a isso. Estamos cientes que precisamos melhorar também as estruturas dos refeitórios, há escolas sem essa estrutura, mas é um caminho que estamos construindo”, destacou o secretário da Educação, Faisal Karam.

Desde 2016, o governo do Estado complementa os recursos oriundos do Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar) para escolas com até 400 alunos e 1.000 horas de Ensino Médio. A partir de 2020, a oferta será para todas as escolas, não distinguindo modalidades, como anteriormente.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário