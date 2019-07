A Brigada Militar identificou e prendeu um homem, de 28 anos, que aplicava golpes no OLX, site de compra e venda online. Ele foi preso em Caxias do Sul, em um apartamento no bairro Parque Oásis.

O homem estava em liberdade provisória e possuía uma extensa ficha de ocorrências por estelionato. Ele foi encaminhado à delegacia. A Brigada Militar agiu em conjunto com policiais de Rio Parto, que realizaram o mandado de busca e apreensão.

Deixe seu comentário: