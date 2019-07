Messi foi o jogador mais popular no Google durante a Copa América

O argentino Lionel Messi foi o jogador da Copa América mais popular no Google durante a competição realizada no Brasil. De acordo com dados do Google no país, o camisa 10 concentrou 17% de todo o interesse de busca verificado pelos jogadores da competição durante o torneio.

Depois de Messi, os atletas mais procurados foram brasileiros: Daniel Alves (6%), Alisson (5%), Gabriel Jesus (5%), Éverton (5%) e Philippe Coutinho (5%).

A Seleção Brasileira foi o time da Copa América mais buscado no Brasil entre 14 de junho e 07 de julho. O País teve 38% do interesse de busca entre todos os times da competição, seguido pela Argentina (30%), Chile (10%), Peru (8%) e Uruguai (6%). Porém, na busca no mundo todo no mesmo período, a Argentina foi a líder, com 40%, à frente de Brasil (27), Peru (8%), Colômbia (5%) e Chile (5%).

Já o país com maior interesse de busca pela Copa América nos últimos 30 dias foi o Haiti, seguido por Uruguai, Bolívia, Peru e Chile.

Punir ou não?

Punir Lionel Messi ou não punir? Eis a questão na qual a Conmebol se encontra mesmo depois de terminada a Copa América no último domingo (7), no Rio de Janeiro, com o título da Seleção Brasileira. Independentemente da histórica boa relação com os argentinos, a confederação sul-americana estuda uma pena para o camisa 10 por suas declarações sobre corrupção no torneio, mas ainda não sabe ao certo o que fazer.

Messi, desde a queda da Argentina – justamente para o Brasil, na semifinal, no Mineirão – se assumiu em uma versão um tanto mais agressiva. Inicialmente, reclamou de dois possíveis pênaltis não marcados naquela partida. Pior mesmo, e o que mais desagradou os dirigentes do futebol no continente, foram as acusações vindas na disputa de terceiro lugar, na vitória, contra o Chile. Messi inclusive foi expulso na Arena Corinthians

“Infelizmente, acho que esta Copa América está armada para o Brasil. Tomara que os árbitros e o VAR não interfiram e que o Peru possa competir, mas vai ser difícil”, disse o jogador, ainda irritado, claro, com o cartão vermelho por uma confusão em que foi envolvido com Gary Medel.

Mas Messi também se recusou a receber a medalha pelo terceiro lugar e faltou à premiação oficial, no centro do gramado.

“Não fui à premiação porque nós não temos de ser parte desta corrupção. Nos faltaram com respeito durante toda a Copa. Não nos deixaram chegar à final”, disse o jogador.

