Michel Temer viaja à China e transmite cargo ao presidente da Câmara dos Deputados

Horas depois de assumir como presidente da República, após a confirmação do impeachment de Dilma Rousseff no Senado, Michel Temer transmitiu, na noite desta quarta-feira, o cargo ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na Base Aérea de Brasília (DF).

Maia ocupará interinamente a Presidência da República durante a viagem de Temer à China para participar de reunião com investidores chineses, de encontros bilaterais com chefes de Estado e da Cúpula de Líderes do G-20 (grupo formado pelas 20 maiores economias do planeta).

O encontro do G20 será realizado na cidade de Hangzhou, na China, entre os dias 4 e 5 de setembro. Em reunião ministerial, Temer declarou que vai se encontrar com líderes de outros países para mostrar a eles que o Brasil tem estabilidade política e segurança jurídica para receber investimentos. A comitiva presidencial deve chegar à China nesta sexta-feira. Temer retorna ao Brasil na terça-feira.

Questionado como serão suas atitudes durante o período no comando interino do Palácio do Planalto, Maia disse que vai “presidir com muita discrição”. “O nosso papel é apenas ocupar a Presidência por esses dias e que a rotina seja mantida. Apenas isso. Esse é o nosso papel na Presidência da República no dia de hoje até terça-feira”, afirmou.

À tarde, após a decisão do Senado de cassar o mandato de Dilma, com 61 votos favoráveis e 20 contrários, Rodrigo Maia havia declarou que o impedimento da ex-presidenta Dilma Rousseff “é um momento histórico” e marca o momento em que “os três poderes devem se unir para reconstruir o Brasil” e sair da crise econômica e política. “O país teve grandíssima vitória hoje e a base aliada ao presidente Michel Temer se mostrou forte. Com isso, também dialogando com a nova oposição, vamos conseguir aprovar projetos que vão reorganizar o Estado brasileiro e fazer o país voltar a crescer”, afirmou Maia, segundo apuração da agência de notícias da Câmara.

