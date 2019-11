Uma mina explodiu, nesta sexta-feira (8), em Teutschenthal, no Leste da Alemanha. A polícia de Halle, cidade próxima à mina, no Estado de Sachsen-Anhalt, informou que todas as 40 pessoas no local foram salvas. Duas pessoas ficaram feridas, uma delas de forma grave. A explosão ocorreu durante a manhã no horário local, segundo a rede “MDR”.