Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

O portal do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) está de cara nova. Segundo o MEC (Ministério da Educação), o site deve facilitar a vida do estudante que pretende ingressar em instituições de ensino superior públicas com a nota alcançada no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

O novo portal do Sisu permite, por exemplo, maior rapidez e simplicidade na consulta de vagas por meio do sistema de busca. A pesquisa dos alunos interessados no programa pode ser realizada por curso, instituição ou município em que queiram estudar. O aluno também poderá encontrar as informações necessárias para se inscrever e o cronograma completo do programa.

“A principal mudança é que esse novo site foi construído em uma tecnologia que permite que as inscrições sejam feitas por aparelhos mobile. Qualquer consulta por qualquer estudante em qualquer lugar do pais seja feita por celular ou tablet”, explicou o coordenador-geral de Programas de Ensino Superior do MEC, Thiago Leitão.

Além disso, o site também dá acesso a um relatório com todas as informações sobre as vagas do programa. Basta acessar a aba “Relatórios” e baixar uma tabela em que é possível consultar informações detalhadas das 237 mil vagas. O objetivo é dar mais transparência às vagas do programa.

No inédito relatório, em formato de Excel, estão disponíveis dados como o número de vagas, campus, modalidade, turno da vaga desejada e o modo de concorrências, por cotas ou deficiências físicas, por exemplo. Ainda será possível consultar as vagas por região, estado e município.

Para ter acesso a todos esses dados ou para realizar a inscrição, o estudante não vai precisar mais baixar nenhum aplicativo. Apenas acessar o site pelo computador, celular ou tablet, já que o novo portal é responsivo e se adapta a essas plataformas. A inscrição é feita exclusivamente pela internet e o candidato deve acessar a página eletrônica do Sisu com o número de inscrição e senha, a mesma utilizada na página do participante do Enem 2019.

É pelo Sisu que 128 instituições de ensino superior vão oferecer 237 mil vagas em cursos de graduação no primeiro semestre de 2020. As inscrições vão de 21 a 24 de janeiro e já serão feitas no novo portal.

Para se inscrever no Sisu é necessário ter nota superior a zero na prova de redação. O estudante deve escolher até duas opções de curso, especificando, em ordem de preferência, a instituição de educação superior pretendida, local de oferta, curso e turno, e a modalidade de concorrência.

