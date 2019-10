Ministro da Economia diz que o Brasil está saindo da “clínica de reabilitação” enquanto a economia mundial desacelera

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira (10) que, enquanto a economia mundial está desacelerando, o Brasil entra, provavelmente, em um longo ciclo de crescimento.

“Estamos com o crescimento subindo, a inflação descendo e retomando provavelmente agora um longo ciclo de crescimento. Em um momento em que o mundo sincronizadamente desacelera, entrando em uma clínica de reabilitação após um período de excessos, o Brasil está saindo da clínica de reabilitação”, afirmou o ministro durante a abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2019, em São Paulo.

Segundo o ministro, trata-se de um crescimento em bases sustentáveis e não um “voo de galinha”. Guedes afirmou também que o governo já atingiu a meta de privatizações, de US$ 20 bilhões, para este ano.

A uma plateia de investidores brasileiros e de outros países, ele declarou que o governo federal tem o apoio do Congresso para fazer suas reformas. Guedes destacou como próximos passos as votações do pacto federativo e a reforma tributária.

Segundo ele, depois de quatro décadas de economia fechada e impostos elevados, o presidente Jair Bolsonaro “começou a revolução em relação ao que há de melhor no mundo ocidental”.

