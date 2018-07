Ministro do STJ nega pedido para Lula dar entrevistas na prisão

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Humberto Martins negou um pedido para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pudesse conceder entrevistas de dentro da prisão. Lula está preso desde abril, após ter sido condenado em segunda instância no caso do tríplex de Guarujá (SP), e é pré-candidato do PT à Presidência da República.

