Ministro do Turismo destaca avanços do setor durante palestra em Gramado

Para uma plateia de ex-alunos do curso de “Liderança para a Competitividade Global”, da Georgetown University, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, apresentou, neste sábado (09), o atual panorama e avanços do setor no Brasil. O encontro dos egressos, que acontece anualmente em algum país do mundo, tem o objetivo de fortalecer e unir a rede, além de ser um importante espaço para a troca de experiências.

Em seu discurso, Álvaro Antônio, destacou algumas das ações realizadas pela Pasta para reduzir o risco Brasil e aumentar o turismo doméstico. “O turismo tem uma transversalidade muito grande, diante disso tenho conversado com alguns ministros para levar infraestrutura e outros benefícios para os destinos brasileiros. Além disso, estamos com o programa Investe Turismo, que vai aprimorar 30 rotas turísticas e trará conectividade para o país”, declarou.

Ainda em sua fala, o ministro apontou algumas das principais conquistas alcançadas em mais de 10 meses de gestão. “Com a isenção de vistos, conseguimos aumentar em 43% o gasto dos turistas estrangeiros no Brasil, o melhor número dos últimos 16 anos. Também tivemos a abertura do capital aéreo, que trouxe a Air Europe para o país e a criação de 25 mil novos postos de trabalho apenas em julho. Alcançamos esses e outros bons resultados que têm dado destaque ao nosso segmento”, finalizou.

A Rede de Liderança para Competitividade Global oferece, anualmente, bolsas a jovens e inovadoras lideranças latino-americanas que apoiam uma transformação positiva na América Latina.