Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2019

Eleita Miss Brasil 2019, a mineira Júlia Horta fez uma homenagem a Marta Silva durante preparação para o Miss Universo. “É detentora do recorde de títulos de melhor jogadora do mundo sendo um recorde não só feminino, mas também entre os homens”, lembrou a modelo. A brasileira levantou ainda a bandeira pelo fim da violência contra a mulher. “Não vamos tolerar ser agredidas”, garantiu

Em sua conta de Instagram, a modelo escolheu o motivo de levar o esporte mais tradicional no Brasil para as passarelas. “O Brasil é internacionalmente conhecido pelo futebol, por isso resolvi representá-lo no Miss Universo. Mas, mais do que isso, quis fazer uma homenagem ao futebol feminino, em especial à nossa admirada Marta Silva que é detentora do recorde de títulos de melhor jogadora do mundo (seis vezes, entre 2006 e 2010 e 2018), sendo um recorde não só feminino, mas também entre os homens”, justificou.

“Mulheres merecem ser valorizadas pelo trabalho”, pediu.

Além dos troféus, Marta é a maior artilheira da Copa do Mundo tanto entre as mulheres como com os homens. Em seguida, Júlia pediu a valorização do futebol feminino. “Acho que essa singela homenagem ainda é pouco perto do reconhecimento que nossas jogadoras merecem. Nós, mulheres, merecemos ser valorizadas pelo nosso trabalho”, escreveu. Ao cruzar a passarela, na etapa do “Traje da nação” (em tradução livre), a modelo usou um look desenvolvido por Helerson Maia, de Parintins, Amazônia, e uma bandeira onde se lia “Pare a violência contra as mulheres”.

No concurso mundial, a brasileira vai tentar herdar a coroa da filipina Catriona Gray. “Obrigada por abraçar a minha ideia e pela sensibilidade”, agradeceu.

