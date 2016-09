Momento em que William Bonner deixa o “Jornal Nacional” antes de o programa acabar segue dando o que falar na internet

Uma cena inusitada no “Jornal Nacional” de quinta-feira (29) intrigou telespectadores e causou repercussão nas redes sociais. William Bonner deixou o público perplexo ao sair caminhando pelo estúdio antes mesmo do final do programa.

No penúltimo bloco, o âncora anunciou o intervalo, se levantou e saiu andando como se o telejornal tivesse acabado. Renata Vasconcellos apresentou o último bloco sozinha na bancada.

“Calma, Bonner, tem mais jornal ainda”, escreveu um internauta. “Bonner com piriri”, brincou outro. (AG)

