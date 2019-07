Morador de rua mata duas pessoas no Rio

O corpo do professor Marcelo Henrique Correia, de 35 anos, será sepultado nesta segunda-feira (29) no Cemitério do Caju, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele foi morto a facadas pelo morador de rua Plácido Correa de Moura, de 44 anos, na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio de Janeiro.

O crime ocorreu na Rua Abelardo Lobo por volta das 12h de ontem (28). A primeira vítima foi o engenheiro elétrico João Napoli, de 34 anos, que parou o seu carro no semáforo da rua, que fica nas imediações da entrada do túnel Rebouças. Imagens de câmeras mostram que o morador de rua esperou o carro parar para atacar João Napoli.

A namorada de João, Caroline Moutinho, saiu do banco do carona e também foi ferida a faca por Plácido. João morreu na hora e Caroline está internada no Hospital Miguel Couto. Segundo boletim da secretaria municipal de Saúde, ela está fora de perigo.

Plácido foi baleado e preso por policiais militares. Na tentativa de prisão, outras três pessoas foram feridas.

João e Caroline namoravam há seis anos. Em sua conta no aplicativo Instagram ela publicou, há um mês: “Eu não preciso de um dia para comemorar a sorte do nosso encontro”.

De acordo com a Polícia Militar, homens do 23º Batalhão da PM, do Leblon, foram acionados. Durante a abordagem, policiais foram feridos por Plácido. O morador de rua foi levado para o Hospital Miguel Couto. Também ficaram feridos um policial e a militar Girlane Sena, que permanece internada, com quadro de saúde estável, no Hospital do Corpo de Bombeiros.

