Morreu na madrugada desta quarta-feira (31), em Montevidéu, aos 82 anos, a primeira-dama do Uruguai María Auxliadora Delgado, mulher do presidente Tabaré Vásquez. Segundo a imprensa uruguaia, ela foi vítima de de um enfarte. Funcionária pública aposentada e profundamente católica, ela estava casada com Tabaré desde 1964. Ela deixa três filhos.

