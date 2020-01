Notas Brasil Morre aos 91 anos o ex-deputado federal José Camargo

15 de janeiro de 2020

O ex-deputado José Camargo morreu na terça-feira (14), de insuficiência cardíaca, no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Camargo foi advogado e empresário, e participou da fundação do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), sendo eleito deputado em 1970 e reeleito em 1974, 1978, 1982 (já pelo PDS, após o fim do bipartidarismo) e 1986, já como constituinte.

