Morre aos 99 anos a atriz Zsa Zsa Gabor

Filha com Hilton morreu em 2015

Francesca Hilton, filha da atriz com o fundador do grupo hoteleiro Hilton, morreu em Los Angeles, aos 67 anos, no ano passado.

Nascida em uma rica e famosa família, Francesca chegou a ter um caso com o ator Peter Sellers e trabalhou como fotógrafa, atriz e publicitária nos anos 1980.