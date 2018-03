Morre Bebeto Freitas

Bebeto de Freitas, nome de destaque da história do vôlei nacional e dirigente do Atlético Mineiro, morreu nessa terça-feira, aos 68 anos, após passar mal e sofrer um ataque cardíaco na Cidade do Galo, em Belo Horizonte. A morte foi confirmada pelo prefeito da capital mineira e e ex-presidente atleticano Alexandre Kalil e posteriormente pelo clube, em nota no site.

