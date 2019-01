Tony Mendez espião veterano da CIA morreu no sábado (19). Ele ficou conhecido como o espião que tirou seis funcionários do Departamento de Estado americano de Teerã durante a crise dos reféns no Irã de 1979-1981, fazendo com que acreditassem que se tratava de uma equipe de filmagem canadense. Sua história ficou famosa no filme “Argo” de 2012.