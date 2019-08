Aos 69 anos, João Carlos Barroso morreu na segunda-feira (12). O ator sofria de câncer no pâncreas. Nas redes sociais, amigos do artista prestaram homenagens. O trabalho mais recente do ator na televisão foi em Sol Nascente, em 2016, interpretando o delegado Mesquita. Com forte inclinação para o humor, João Carlos Barroso integrou os elencos de “Os Trapalhões” e “Zorra Total”.

