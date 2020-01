Magazine Morre o cantor e compositor Tunai, autor de “Frisson” e irmão de João Bosco

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2020

Autor de "Frisson", ele era irmão de João Bosco e foi gravado por Elis, Fafá de Belém, Ney Matogrosso e Gal, entre outros Foto: Divulgação/Spirito Jazz Tunai ficou famoso com o hit Frisson, tema da novela "Suave Veneno", da TV Globo. — Foto: Divulgação/Spirito Jazz Foto: Divulgação/Spirito Jazz

O cantor e compositor Tunai morreu, na manhã deste domingo (26), no Rio de Janeiro. José Antônio de Freitas Mucci tinha 69 anos. Irmão de João Bosco, é autor de “Frisson”, entre outros sucessos.

A morte foi confirmada pela família. Tunai foi encontrado morto no sofá da casa dele pela mulher. A morte foi constatada por parada cardíaca. O corpo será velado a partir das 12h30min desta segunda-feira (27) no Memorial do Carmo, no Caju. A cremação está marcada para as 15h30min.

Fama pela voz de Elis Regina

“A Elis Regina foi o principal vestibular que passei na minha vida”, disse Tunai em uma entrevista em 2018. Tunai lembra que foi a cantora quem viu nele um potencial para a composição.

Engenheiro civil de formação, o compositor brincava que Elis Regina foi a responsável por ele deixar os canteiros de obras na década de 1970 para seguir a carreira artística. “Ser gravado por ela [Elis] abriu completamente as portas para mim. Foi uma coisa tão boa que eu nunca deixei de homenagear a Elis que deixou um legado incrível. Morreu cedo, mas viveu mais de 100 anos.”

Em 1977, o irmão João Bosco o apresentou ao poeta Sérgio Natureza, com quem viria mais tarde a produzir boa parte de sua obra e seus maiores sucessos. Estreou em 1978, quando Fafá de Belém interpretou “Se eu disser”, da dupla. No ano seguinte, Elis Regina gravou “As aparências enganam”.

Em 1982, Jane Duboc obteve o 3° lugar no Festival MPB Shell, da Rede Globo, com a música “Doce mistério”. Em 1984, Gal Costa gravou duas composições da dupla: “Olhos do Coração” e “Eternamente” (com Liliane).

Em 1984 lançou o maior sucesso, “Frisson”, no LP “Em Cartaz”. O hit foi incluído na trilha da novela “Suave veneno”, da TV Globo. Entre 1985 e 1994, fez vários shows em teatros de todo o Brasil e lançou diversos discos. Tunai teve outros sucessos nas trilhas de várias novelas como: “Sintonia” ( “Tititi”), “Sobrou pra mim” (“Fera radical”), e “Meu amor” (“Despedida de solteiro”).

