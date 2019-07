Morre porto-alegrense Duda Molinos, maquiador de destaque da moda brasileira

Nascido em Porto Alegre, ele vivia em São Paulo há mais de 20 anos e será velado e sepultado no estado paulista, no cemitério de Congonhas. O velório inicia às 22h e segue até esta segunda-feira (8), quando ocorre o sepultamento, às 13h.

Duda Molinos é considerado um dos nomes mais importantes do ramo da beleza brasileiro. O maquiador foi um dos pioneiros do São Paulo Fashion Week (SPFW), que está entre os principais eventos da moda no país. Com mais de 30 anos de experiência, maquiou personalidades como Gisele Bündchen, Shirley Mallmann, Cindy Crowford, Leticia Birkheuer, Juliana Paes, Carolina Dickmann, Grazi Massafera, Zezé Motta e muitas outras celebridades.