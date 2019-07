A morte de um elefante macho alfa de 50 anos na Namíbia causou revolta na nação do sul africano, e grupos de conservação e de turismo acusaram o governo de autorizar a caça do animal sem justa causa. O elefante foi abatido por um caçador indicado pelo governo, que lhe pagou cerca de R$ 32.600). As autoridades o declararam um “animal causador de problemas”.