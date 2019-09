Mostra de filmes gaúchos passa por sete cidades até novembro; veja datas

A primeira edição da Adentro – Mostra Interiorana do Audiovisual Gaúcho passará por sete cidades do interior do Rio Grande do Sul até novembro. A primeira cidade a receber a mostra será Lajeado, nesta segunda-feira (09). As exibições ocorrem até o dia 15 de setembro, no Sesc (Silva Jardim, número 135). Em seguida, o evento segue para Três Passos, Caxias do Sul, Santa Maria, Cachoeira do Sul, Pelotas e Santa Rosa. A entrada é gratuita.

Serão exibidos sete longas e sete curtas da safra recente de produções gaúchas. Ao todo estão previstas 49 sessões, com espaço para debates com os realizadores.

Entre os 14 títulos selecionados, a maioria dirigidos por mulheres, estão produções aclamadas por público e crítica. Outro critério para a seleção foi a diversidade temática, que reúne ficção, documentários e animações.

A mostra também busca valorizar espaços fora do circuito comercial de shopping centers, como cinemas de calçada e espaços culturais. O Cine Globo, de Três Passos, e o Centro Cultural Ordovás, de Caxias do Sul, são exemplos.

Longas

Eles Vieram e Roubaram sua Alma (2017), de Daniel De Bem

Morro do Céu (2011), de Gustavo Spolidoro

Mulher do Pai (2016), de Cristiane Oliveira

Música para Quando as Luzes se Apagam (2017), de Ismael Caneppele

O Último Poema (2017), de Mirela Kruel

Pra Ficar na História (2017), de Boca Migotto

Rifle (2016), de Davi Pretto

Curtas

Contra Feitiço (2017), de Murilo Jardim

Da Terra Vem (2017), de Camila Albrecht e Takeo Ito

Princesa Morta do Jacuí (2018), de Marcela Ilha Bordin

Que Som Tem a Distância? (2018), de Marcela Schild

Sesmaria (2015), de Gabriela Richter Lamas

Só Sei Que Foi Assim (2018), de Giovanna Muzzel

Um Corpo Feminino (2018), de Thais Fernandes

Programação de Lajeado, de 9 a 15 de setembro:

09/09 (seg) – 19h15 – Princesa Morta do Jacuí + Mulher do Pai

10/09 (ter) – 9h – Contra Feitiço + Morro do Céu – sessão escolar; 14h – Sesmaria + Pra Ficar na História – sessão terceira idade

11/09 (qua) – 19h15 – Só Sei Que Foi Assim + Eles Vieram e Roubaram sua Alma

12/09 (qui) – 9h – Que Som Tem a Distância? + O Último Poema – sessão escolar

13/09 (sex) – 19h15 – Um Corpo Feminino + Música para Quando as Luzes se Apagam – sessão comentada ao ar livre

15/09 (dom) – 16h30 – Da Terra Vem + Rifle

Veja as datas nas demais cidades:

Três Passos – 16 a 21 de setembro – Cine Globo – Av. Júlio de Castilhos, 490

Caxias do Sul – 16, 17, 18, 23, 24 e 25 de setembro – Centro Cultural Ordovás – R. Luiz Antunes, 312

Santa Maria – 30 de setembro a 6 de outubro – UFSM – Auditório prédio 67 – Av. Roraima, 1.000

Cachoeira do Sul – 7 de de outubro a 2 de novembro – Viveiro Cultural – R. Comendador Fontoura, 26

Pelotas – 21 a 25 de outubro – UFPel – Rua Gomes Carneiro, 1

Santa Rosa – 28 de outubro a 2 de novembro – Cine Globo – R. Buenos Aíres, 937

