Cinema Mostra sobre Costa-Gravas reabre programação da Cinemateca

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2020

Um dos destaques da mostra é A Confissão, de 1971. Foto: SMC/PMPA Um dos destaques da mostra é A Confissão, de 1971. (Foto: SMC/PMPA) Foto: SMC/PMPA

A Cinemateca Capitólio apresenta, a partir desta terça-feira (7), a mostra 4x Costa-Gavras, com os quatro primeiros longas-metragens do realizador greco-francês Constantin Costa-Gavras, um dos nomes mais importantes do cinema político moderno. A programação apresenta duas de suas obras políticas mais admiradas, Z (1969) e A Confissão (1971), e seus dois primeiros filmes, o policial Crime no Carro Dormitório (1965) e Tropa de Choque: Um Homem a Mais (1967), ambientado na Segunda Guerra Mundial.

A mostra é uma realização da Coordenação de Cinema e Audiovisual de Porto Alegre, em parceria com a Embaixada da França, a Cinemateca da Embaixada da França no Brasil e o Institut Français. O valor do ingresso é R$ 10, com meia-entrada para estudantes e idosos. Veja aqui a programação completa.

Projeto Raros

Na sexta-feira (10), às 20h, a primeira edição de 2020 do Projeto Raros apresenta um clássico do diretor italiano Joe D’Amato: Buio Omega (1979, 94 minutos). A sessão será comentada pelos pesquisadores Laura Cánepa, Leandro Caraça e Carlos Thomaz Albornoz. Exibição em HD com legendas em português. Entrada franca.

Buio Omega – Frank é um jovem milionário que vive numa mansão afastada da cidade. Na casa, acompanhado apenas pela sinistra governanta Iris, dedica-se ao hobby da taxidermia. Quando sua namorada, Anna, morre vitimada por uma doença misteriosa, o rapaz enlouquece e resolve roubar seu cadáver do cemitério para mantê-lo consigo no casarão. É apenas o início de uma sangrenta jornada de assassinatos e terror. Com trilha sonora do lendário conjunto Goblin, Buio Omega é uma das obras-primas essenciais do realizador italiano Joe D’Amato, autor de pérolas como Antropophagus, As Aventuras Eróticas de Aladin, Emanuelle e os Últimos Canibais, Noites Eróticas dos Mortos Vivos e Holocausto Pornô.

O Farol – Novo filme de Robert Eggers, o diretor de A Bruxa, entra em cartaz na Cinemateca Capitólio no dia 9 de janeiro. O valor do ingresso é R$ 16, com meia-entrada para estudantes e idosos. Início do século XX. Thomas Wake (Willem Dafoe), responsável pelo farol de uma ilha isolada, contrata o jovem Ephraim Winslow (Robert Pattinson) para substituir o ajudante anterior e colaborar nas tarefas diárias. No entanto, o acesso ao farol é mantido fechado ao novato, que se torna cada vez mais curioso com este espaço privado. Enquanto os dois homens se conhecem e se provocam, Ephraim fica obcecado em descobrir o que ocorre naquele espaço fechado, ao mesmo tempo em que fenômenos estranhos começam a acontecer ao seu redor.

Sessões e horário de 7 a 15 de janeiro de 2020

Terça-feira, 7

14h – Crime no Carro Dormitório

16h – A Confissão

18h30 – Diante dos Meus Olhos

20h – Z

Quarta-feira, 8

14h – Tropa de Choque: Um Homem a Mais

16h – Z

18h30 – Diante dos Meus Olhos

20h – Crime no Carro Dormitório

Quinta-feira, 9

14h – A Confissão

16h30 – Tropa de Choque: Um Homem a Mais

18h30 – Diante dos Meus Olhos

20h – O Farol

Sexta-feira, 10

14h – Crime no Carro Dormitório

16h – O Farol

18h30 – Diante dos Meus Olhos

20h – Projeto Raros: Buio Omega

Sábado, 11

14h – Diante dos Meus Olhos

16h – Sessão Vagalume: Historietas Assombradas

17h30 – Z

20h – O Farol

Domingo, 12

14h – Diante dos Meus Olhos

16h – Sessão Vagalume: Historietas Assombradas

17h30 – A Confissão

20h – O Farol

Terça-feira, 14

14h – Tropa de Choque: Um Homem a Mais

16h – O Farol

18h30 – Diante dos Meus Olhos

20h – Sessão ACCIRS: Elefante

Quarta-feira, 15

14h – Crime no Carro Dormitório

16h – A Confissão

18h30 – Diante dos Meus Olhos

20h – O Farol

