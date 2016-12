Uma pessoa morreu e 26 ficaram feridas depois que um ônibus de turismo tombou, na madrugada desta quinta-feira (22), durante uma tentativa de assalto em Cianorte, no noroeste do Paraná. O ônibus, com placas de Hortolândia (SP), seguia para Foz do Iguaçu quando foi abordado por ocupantes de dois carros.

Segundo relato dos passageiros, os homens mandaram o motorista do ônibus parar, mas ele conseguiu acelerar e fugir. Neste momento, os passageiros avisaram a polícia. Ainda segundo os passageiros, os bandidos chegaram a atirar contra o veículo.

Enquanto fugia dos homens, o motorista do ônibus não conseguiu frear em um trevo, e o veículo tombou. A polícia chegou a armar um cerco próximo à Terra Boa, também no noroeste, mas os assaltantes conseguiram fugir. (AG)

Comentários