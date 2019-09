Motorista suspeito de agredir ator em SP nega homofobia

O homem suspeito de agredir o ator Marcello Santanna, de 23 anos, dentro de um ônibus no último sábado (07), se apresentou na delegacia na tarde desta segunda-feira (09). Durante seu depoimento, ele negou qualquer viés homofóbico e afirmou ter dado apenas um soco em Marcello.

Paulo Roberto de Morais Junior, de 31 anos, afirmou “que a vítima, o amigo e a prima entraram no ônibus fazendo bagunça, que estavam aparentemente embriagados e começaram a incomodar os outros passageiros”. Ainda segundo Júnior, “alguns chegaram a descer do ônibus.” O motorista disse que, depois disso, mandou os três descerem do ônibus. A vítima teria xingado ele e dado tapas na lataria do ônibus e que isso o teria irritado.

O ator teve nariz quebrado e afirma que foi vítima de homofobia. A polícia segue investigando o caso como lesão corporal.

