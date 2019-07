Em palestra a empresários em São Paulo, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, defendeu a abertura comercial do Brasil. Ele usou palavras do ex-presidente do governo militar, Ernesto Geisel, para falar do assunto: “tem que ser lenta, gradual e segura”. Mourão disse que o Brasil responde apenas por 1,2% do fluxo de comércio global e que o governo quer ampliar.

