O Ministério Público do Distrito Federal denunciou, na terça-feira (17), o cozinheiro Marinésio Olinto, de 41 anos – chamado de “maníaco em série” pela Polícia Civil do DF – pelo assassinato da funcionária do Ministério da Educação Letícia Sousa Curado Melo, de 26 anos. Além da morte de Letícia, Marinésio é suspeito de ter praticado, pelo menos, dez crimes contra mulheres.

