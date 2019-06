A Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, órgão vinculado ao Ministério Público Federal (MPF), iniciou uma investigação nesta quinta-feira (27) para apurar a existência de doadores laranjas em campanhas de candidatos do PSL no Estado. O anúncio foi feito pelo Procurador Regional Eleitoral Sidney Madruga.

