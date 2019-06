Agentes comunitários do Demhab (Departamento Municipal de Habitação) acompanham, na manhã desta sexta-feira (21) a mudança das primeiras famílias da Vila Nazaré, que serão reassentadas no Loteamento Senhor do Bom Fim, no bairro Sarandi. Na quarta-feira (19), os contratos de 112 famílias foram assinados na Caixa Econômica Federal. Elas agora estão aptas a ocupar as novas casas.

