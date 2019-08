A mulher do ex-deputado federal Adilton Sachetti (PRB-MT), Lidiane Campos, suspeita de ter atropelado e matado uma criança, de 3 anos, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, prestou depoimento nesta quarta-feira (14) na Polícia Civil. Lidiane dirigia uma caminhonete que atingiu uma motocicleta com um casal e a criança. Lidiane não prestou socorro e fugiu do local.

Deixe seu comentário: